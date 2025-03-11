Аршавин: 20 лет — маленький возраст, желаю не останавливаться на достигнутом

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин поздравил «Чемпионат» с 20-летним юбилеем. Он пожелал изданию успехов и удачи в дальнейшей работе.

«Дорогая редакция Championat. com, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам успехов, не останавливаться на достигнутом. 20 лет — маленький возраст. Надеемся продолжать читать ваши интересные материалы. С днём рождения, удачи!» — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, Аршавин уже завершил профессиональную карьеру, сейчас он занимает должность в структуре «Зенита». Наиболее яркие периоды игровой карьеры Андрей провёл в стане сине-бело-голубых, а также в лондонском «Арсенале».