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Дзюба признался, что читал чужие переписки и ел собачий корм, в игре «Было или не было»

Дзюба признался, что читал чужие переписки и ел собачий корм, в игре «Было или не было»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сыграл в игру «Было или не было», в рамках которой рассказал несколько интересных фактов из своей биографии.

— Участвовал в драке?
— Было.

— Называл девушку «малыш»?
— Было.

— Разбивал окно и убегал?
— Было.

— Ел просроченные продукты, зная об этом?
— Наверное, да.

— Передаривал подарок, который не нравился?
— Да (улыбается).

— Плакал при просмотре фильма?
— Было.

— Ел лягушек?
— Никогда не ел, фу! Только шоколадных, как в «Гарри Поттере».

— Подглядывал в окна за соседями?
— Да.

— Пробовал собачий или кошачий корм?
— Да.

— Выдумывал историю для того, чтобы впечатлить девушку?
— Было.

— Ел еду после того, как она упала на пол?
— Да, правило трёх секунд всегда есть у тебя (улыбается).

— Флиртовал ради выгоды?
— Нет.

— Читал сообщения в чужом телефоне?
— Да, — сказал Дзюба в телеграм-канале Кубка России.

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