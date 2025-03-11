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Дзюба признался, что читал чужие переписки и ел собачий корм, в игре «Было или не было»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сыграл в игру «Было или не было», в рамках которой рассказал несколько интересных фактов из своей биографии.

— Участвовал в драке?

— Было.

— Называл девушку «малыш»?

— Было.

— Разбивал окно и убегал?

— Было.

— Ел просроченные продукты, зная об этом?

— Наверное, да.

— Передаривал подарок, который не нравился?

— Да (улыбается).

— Плакал при просмотре фильма?

— Было.

— Ел лягушек?

— Никогда не ел, фу! Только шоколадных, как в «Гарри Поттере».

— Подглядывал в окна за соседями?

— Да.

— Пробовал собачий или кошачий корм?

— Да.

— Выдумывал историю для того, чтобы впечатлить девушку?

— Было.

— Ел еду после того, как она упала на пол?

— Да, правило трёх секунд всегда есть у тебя (улыбается).

— Флиртовал ради выгоды?

— Нет.

— Читал сообщения в чужом телефоне?

— Да, — сказал Дзюба в телеграм-канале Кубка России.