Семак рассказал, что провёл продуктивный разговор с тренером «Факела» Пятибратовым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что пообщался с возглавляющим «Факел» российским специалистом Дмитрием Пятибратовым после матча 20-го тура РПЛ. Напомним, полузащитник «Зенита» Вендел получил прямую красную карточку в этой встрече за неприличный жест в адрес фанатов воронежской команды.

«Что касается ситуации, то сразу после игры мне позвонил Саша Беленов и я объяснил ему нашу позицию. Вчера мы поговорили с Дмитрием Пятибратовым. Главный тренер «Факела» сказал, что неспортивное поведение Божина, которое было на футбольном поле, его жесты, которые он показывал, не связаны с проявлением расизма. Мы абсолютно хорошо пообщались. У нас всегда было хорошее отношение к игрокам и команде «Факел». Пожелаем им удачи в их борьбе, так же как и они пожелали удачи нам в нашей борьбе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43 очка). «Факел» располагается на 15-м месте. Воронежская команда набрала 14 очков.