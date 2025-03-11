Джим Рэтклифф прокомментировал новость о строительстве нового стадиона «Манчестер Юнайтед»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф прокомментировал новость о том, что манкунианский клуб планирует построить новый стадион на замену «Олд Траффорд». Новая арена «красных дьяволов» будет вмещать 100 тыс. зрителей.

«Сегодняшний день знаменует начало невероятно захватывающего пути к строительству величайшего в мире футбольного стадиона в центре обновлённого «Олд Траффорд».

Наш нынешний стадион блестяще служил нам последние 115 лет, но он отстаёт от лучших арен мирового спорта. Построив рядом с существующим объектом, мы сможем сохранить суть «Олд Траффорд» и создать по-настоящему современный стадион, который преобразит впечатления болельщиков, всего в нескольких шагах от нашего исторического дома.

Не менее важна и возможность для нового стадиона стать катализатором социального и экономического обновления района Олд Траффорд, создавая рабочие места и инвестиции не только на этапе строительства, но и на долгосрочной основе, когда район стадиона будет завершён. Правительство определило инвестиции в инфраструктуру в качестве стратегического приоритета, особенно на севере Англии, и мы гордимся тем, что поддерживаем эту миссию, реализуя этот проект не только местного, но и национального значения», — приводит слова Рэтклиффа официальный сайт клуба.