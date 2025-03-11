Шикунов: Дзюба выгрызал рекорд всю жизнь, это огромное событие для российского футбола

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на исторический рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Накануне 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Рекорд Дзюбы — огромное событие для российского футбола. Он сейчас номер один. Это о чём-то говорит. Это не какие-то показатели, а цифры, от которых никуда не денешься и не спрячешься. Овечкин сейчас идёт за цифрами, так же и Дзюба уже дошёл. Лучше он Павлюченко, Аршавина и Кержакова или хуже? Есть цифры и всё!

Мы все поздравляем Дзюбу. Он очень тяжело шёл к этому рекорду — через аренды и не всегда топовые клубы. Он прошёл Томск, Ростов и Тулу. Артёму надо отдать должное, он заслужил это, ведь выгрызал этот рекорд всю жизнь. Дзюба — работяга», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.