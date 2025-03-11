«Достоин быть лучшим». Экс-игрок «Ростова» Канга высказался о рекорде Артёма Дзюбы

Бывший нападающий «Ростова» Гелор Канга, ныне выступающий в составе «Црвены Звезды», отреагировал на исторический рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Я очень рад за Артёма Дзюбу. Он был очень хорошим парнем, весёлым и позитивным во всех отношениях. Помню, что он был лидером команды, усердно работал на тренировках. Для меня было счастьем делить с ним раздевалку. Он отличный нападающий и достоин быть лучшим», — приводит слова Канга «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.