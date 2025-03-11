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Экс-игрок «Зенита» Фатих Текке стал главным тренером «Трабзонспора»

Экс-игрок «Зенита» Фатих Текке стал главным тренером «Трабзонспора»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Фатих Текке, бравший золотые медали чемпионата России с сине-бело-голубыми в 2007 году, официально возглавил турецкий «Трабзонспор», сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

За свою профессиональную игровую карьеру Текке выступал за «Трабзонспор», казанский «Рубин», «Бешикташ» и другие команды.

После 25 сыгранных матчей «Трабзонспор» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2024/2025, набрав 32 очка. В следующем туре команда сыграет с «Башакшехиром». Турнирную таблицу Суперлиги возглавляет «Галатасарай», у которого 68 очков.

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