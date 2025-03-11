Радимов: пока Денисов играет за «Спартак», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов прокомментировал итоги матча «Рубина» и «Спартака» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Радимов раскритиковал защитника красно-белых Даниила Денисова, который допустил ошибку во встрече с «Рубином». Эксперт заявил, что «Зениту» и «Краснодару» не стоит беспокоиться о конкуренции со «Спартаком», пока в составе москвичей выступает Денисов.

«Фантастический матч, очень хороший на самом деле. И в том, что «Спартак» проиграл, ничего страшного. Качество игры команды было хорошим. Но «Рубин» знал, что будет делать. Даку, конечно, фантастический мастер. Однако я скажу такую вещь, что Станкович точно ошибся с составом. До тех пор, пока Денисов будет играть в стартовом составе «Спартака», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться — за золотые медали будут вести борьбу только они», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».