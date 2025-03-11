«Матч ТВ» покажет игры сборной России с Замбией и Гренадой в прямом эфире

Федеральный телеканал «Матч ТВ» объявил, что покажет в прямом эфире товарищеские матчи сборной России по футболу с национальными командами Замбии и Гренады.

Сборная России сыграет с Гренадой на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 19 марта. Начало — в 20:00 мск. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке. 25 марта команда Валерия Карпина проведёт товарищескую встречу с Замбией, 6 июня проведёт домашнюю игру с Нигерией, а 10 июня в гостях встретится с национальной командой Беларуси.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.