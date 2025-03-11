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«Будьте всегда первыми!» Игорь Семшов поздравил «Чемпионат» с 20-летием

«Будьте всегда первыми!» Игорь Семшов поздравил «Чемпионат» с 20-летием
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Известный российский экс-футболист Игорь Семшов поздравил «Чемпионат» с днём рождения. Сегодня, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполняется 20 лет. Семшов пожелал «Чемпионату» занимать лидирующие позиции и добиваться успехов.

«Хочу поздравить новостной портал «Чемпионат» с днём Рождения и желаю продуктивно, активно, чётко и быстро знакомить любителей спорта с новостями, которые происходят в нашей стране и мире. Не стойте на месте, а развивайтесь и ищите новые интересные рубрики для любителей спорта. Будьте всегда первыми! Удачи и успехов», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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