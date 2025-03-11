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«Настоящая энциклопедия спорта». ПФК ЦСКА поздравил «Чемпионат» с 20-летием

«Настоящая энциклопедия спорта». ПФК ЦСКА поздравил «Чемпионат» с 20-летием
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Пресс-служба ПФК ЦСКА публично обратилась к «Чемпионату». Армейский клуб поздравил наше издание с 20-летним юбилеем.

«Спортивный портал «Чемпионат» отмечает юбилей — 20 лет! С момента своего запуска в 2005 году интернет-портал стал настоящей энциклопедией спорта для миллионов читателей. «Чемпионат» – это актуальные новости, фото, видео и live-трансляции, рассказывающие о самых ярких событиях в мире спорта. Поздравляем наших друзей с праздником!» — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, ПФК ЦСКА после 20 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в таблице. Команда Марко Николича набрала 35 очков.

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