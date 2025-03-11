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Микель Артета ответил, что предпочёл бы выиграть — АПЛ или Лигу чемпионов

Микель Артета ответил, что предпочёл бы выиграть — АПЛ или Лигу чемпионов
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, какой турнир он предпочёл бы выиграть — английскую Премьер-лигу или Лигу чемпионов.

«Мне очень повезло, потому что мне не нужно выбирать, никто не ставил меня в такое положение. В начале сезона у нас четыре турнира, мы участвуем во всех четырёх и смотрим, что получится», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» играет с ПСВ. Первый матч между командами завершился разгромной победой «канониров» со счётом 7:1. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков при игре в запасе.

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