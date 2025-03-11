РФС напомнил о жесте «Нет расизму» на фоне скандала вокруг Вендела из «Зенита»

Российский футбольный союз напомнил о жесте «Нет расизму» на фоне скандала вокруг полузащитника «Зенита» Вендела. Напомним, бразилец получил прямую красную карточку по ходу игры 20-го тура РПЛ с «Факелом».

«Департамент судейства и инспектирования РФС напоминает о рекомендациях ФИФА для арбитров и инспекторов по действиям в случае проявления расизма во время футбольных матчей. Жест «Нет расизму» был официально включён ФИФА в существующую трехэтапную процедуру, в рамках которой судьи, игроки и официальные лица должны использовать жест «Нет расизму» для обозначения инцидента.

Этап 1 – Остановка матча.

Если судья замечает или получает информацию о проявлении расизма, он должен использовать жест «Нет расизму» и принять решение о возможной остановке игры. Также этот жест могут использовать пострадавшие игроки, сигнализируя судье, капитану или официальным лицам команд о произошедшем.

Этап 2 – Прерывание матча.

Если инцидент продолжается после возобновления игры, судья должен прервать матч и временно увести команды в раздевалки.

Этап 3 – Прекращение матча.

Если расистские проявления не прекращаются, судья может принять решение о досрочном завершении игры. Решение должно быть согласовано с организаторами турнира и принято с учётом безопасности всех участников матча.

Процедура призвана обеспечить строгую и оперативную реакцию на проявление расизма и дискриминации в футболе. Информация будет дополнительно доведена до представителей футбольных клубов. Российский футбольный союз осуждает проявление любых форм расизма и будет придерживаться рекомендаций ФИФА в матчах под эгидой федерации», — сказано в заявлении пресс-службы РСФ, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

Матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43 очка). «Факел» располагается на 15-м месте. Воронежская команда набрала 14 очков.