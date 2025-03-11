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Оби Микел рассказал, что нужно «Челси» для борьбы за чемпионство АПЛ в следующем сезоне

Оби Микел рассказал, что нужно «Челси» для борьбы за чемпионство АПЛ в следующем сезоне
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Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел заявил, что при наличии качественных приобретений «синие» смогут бороться за чемпионство АПЛ в следующем сезоне.

«Если летом мы получим игроков мирового класса, в частности нападающего и вратаря, то я могу представить, что мы будем бороться за титул английской Премьер-лиги в следующем сезоне. «Арсенал» его не выиграет. Они его упустят, как всегда», — приводит слова Микела Chelsea News.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 55 очков при игре в запасе по сравнению с мерсисайдцами. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 51 очко. В топ-5 входят «Челси», у которого 49 очков, и «Манчестер Сити» с 47 очками.

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