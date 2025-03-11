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Булыкин: «Ростов» будет показывать хороший и стабильный футбол, который привил Карпин

Булыкин: «Ростов» будет показывать хороший и стабильный футбол, который привил Карпин
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре «Ростова» после ухода из команды Валерия Карпина.

«Как «Ростов» может посыпаться, если тренера в команде нет условно неделю? Думаю, команда доиграет до конца сезона, а уже летом произойдут трансферы и подготовка другого тренера. Сейчас у «Ростова» очень стабильная позиция — вряд ли команда прорвётся вверх, и вылететь ей будет очень тяжело. Ребята играют в своё удовольствие. Уже в конце сезона будут решать, куда двигаться дальше.

Конечно, нынешний «Ростов» — это команда Карпина, а не Альбы. Валерий Георгиевич провёл с командой всю предсезонку. Но у этих специалистов одинаковое мнение по футболу. «Ростов» до конца сезона будет показывать хороший и стабильный футбол, который привил Карпин», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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