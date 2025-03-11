«Я всегда с вами». Александр Мостовой поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поздравил «Чемпионат» с юбилеем. Сегодня, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполняется 20 лет.

«Издание «Чемпионат», с 20-летием от Александра Мостового! С днём рождения, «Чемпионат»! Я всегда с вами. Надеюсь, и вы всегда со мной», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, наиболее яркие этапы своей карьеры Александр Мостовой провёл в «Спартаке» и «Сельте». Он выступал в составе «Сельты» с 1996 по 2004 год. За этот период он принял участие в 285 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 36 результативными передачами. В составе «Спартака» российский футболист провёл 142 встречи во всех соревнованиях, в которых забил 48 голов и сделал две результативные передачи.