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Радимов — о расистском скандале: я Вендела не обеляю

Радимов — о расистском скандале: я Вендела не обеляю
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Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о расистском скандале вокруг полузащитника «Зенита» Вендела. Бразилец показал неприличный жест болельщикам «Факела» в Воронеже на матче 20-го тура РПЛ (2:0). Судья за это наказал Вендела красной карточкой. Позже легионер заявил, что с трибун в его адрес были расистские выкрики, поэтому он не сдержался. «Зенит» подал в КДК запрос на отмену красной карточки, чтобы бразилец мог сыграть со «Спартаком».

«Жест Вендела абсолютно все видели, что тут скрывать, это наказуемо, и красная карточка тут адекватная. Другое дело, что человек пять лет здесь играет. Я единственную с ним дисциплинарную проблему помню, когда он опоздал на сбор на две или три недели. Но вот за пять лет так довести человека, что Вендел кому-то что-то показал, ну, наверное, неспроста, правильно?

Я думаю, что провокация, да. Я Вендела нисколько не обеляю, но надо разобраться, наверное, не наверное, а точно, из-за чего-то это произошло», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге, набрав 43 очка за 20 матчей.

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