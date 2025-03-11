Артета рассказал, расстроится ли он, если «Арсенал» не выиграет ни одного трофея

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, расстроится ли он, если «канониры» не выиграют ни одного трофея в этом сезоне.
«Пока об этом говорить преждевременно, и я думаю, что то, как я описываю неудачу, может слегка отличаться от того, как это делают другие люди», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» играет с ПСВ. Первый матч между командами завершился разгромной победой «канониров» со счётом 7:1. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков при игре в запасе.