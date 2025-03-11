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Артета рассказал, расстроится ли он, если «Арсенал» не выиграет ни одного трофея

Артета рассказал, расстроится ли он, если «Арсенал» не выиграет ни одного трофея
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, расстроится ли он, если «канониры» не выиграют ни одного трофея в этом сезоне.

«Пока об этом говорить преждевременно, и я думаю, что то, как я описываю неудачу, может слегка отличаться от того, как это делают другие люди», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» играет с ПСВ. Первый матч между командами завершился разгромной победой «канониров» со счётом 7:1. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков при игре в запасе.

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