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«Это провал». Радимов раскритиковал спортивного директора «Спартака»

«Это провал». Радимов раскритиковал спортивного директора «Спартака»
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов раскритиковал нового спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао. Эксперт считает, что испанский специалист провалился, не подписав флангового защитника в зимнее трансферное окно. Радимов отметил, что необходимость усиления правого фланга обороны — это очевидная вещь, которую знали все. Он не понимает, почему Кахигао не подписал новичка на эту позицию.

«У меня вопрос к новому спортивному директору Кахигао, который пришёл, за 35 млн купил футболистов в атаку игроков, всё хорошо. Но хочется спросить, а ты не знал, никто тебе не сказал, что у вас проблема с правого фланга в защите…? Это же очевидная вещь, которую все знают очень давно. Так что тут провал Кахигао, что эта позиция не усилена», — приводит слова Радимова «РБ Спорт»

Напомним, в зимнее трансферное окно «Спартак» подписал двух игроков в линию атаки — это Ливай Гарсия из АЕКа и Пабло Солари из «Ривер Плейт». Также красно-белые оформили переход вратаря ПФК ЦСКА Ильи Помазуна.

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