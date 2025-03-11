«Манчестер Сити» начал переговоры о летнем трансфере Вирца — Football Insider

«Манчестер Сити» инициировал переговоры с представителями 21-летнего атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца о потенциальном переходе футболиста в стан «горожан» грядущим летом. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, на немецкого хавбека также претендует «Бавария». Однако «Манчестер Сити» готов составить конкуренцию мюнхенскому клубу в борьбе за подписание Вирца.

В нынешнем сезоне Флориан принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: