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Терёхин: травма Тюкавина завела игроков «Динамо», чтобы они взяли на себя роль лидера

Терёхин: травма Тюкавина завела игроков «Динамо», чтобы они взяли на себя роль лидера
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Бывший российский футболист Олег Терёхин поделился мнением о травме нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, который повредил переднюю крестообразную связку правого колена в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Я говорил, когда Тюкавин получил травму, что другие футболисты «Динамо» должны забивать. Помимо Кости, другие игроки забивали. Наверное, травма Тюкавина психологически завела партнёров по команде, чтобы они взяли на себя роль лидера: «Теперь не на кого надеяться, поэтому будем забивать сами», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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