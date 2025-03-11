Терёхин: травма Тюкавина завела игроков «Динамо», чтобы они взяли на себя роль лидера
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Бывший российский футболист Олег Терёхин поделился мнением о травме нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, который повредил переднюю крестообразную связку правого колена в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77' 1:1 Мохеби – 82'
«Я говорил, когда Тюкавин получил травму, что другие футболисты «Динамо» должны забивать. Помимо Кости, другие игроки забивали. Наверное, травма Тюкавина психологически завела партнёров по команде, чтобы они взяли на себя роль лидера: «Теперь не на кого надеяться, поэтому будем забивать сами», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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