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Звёзды спорта поздравили «Чемпионат» с 20-летием

Звёзды спорта поздравили «Чемпионат» с 20-летием
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Сегодня, 11 марта 2025 года, отмечается день рождения «Чемпионата». Нашему изданию исполняется 20 лет. По этому праздничному случаю многие звёзды спорта, такие как экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин, легкоатлетка Дарья Клишина и экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой, записали видеопоздравления.

Напомним, изначально «Чемпионат» освещал исключительно футбол. К чемпионату мира по хоккею 2007 года был запущен хоккейный раздел, осенью того же года появился раздел про мини-футбол, далее были запущены разделы про теннис и баскетбол. К осени же 2008 года «Чемпионат» освещал основные события во всех видах спорта.

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