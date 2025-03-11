Булыкин: у «Локомотива» ещё не всё потеряно — есть шанс хорошо выступить

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин перед предстоящим матчем 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом» выразил мнение, что у железнодорожников ещё будут возможности хорошо выступить как в Кубке России, так и в РПЛ.

«Думаю, у «Локомотива» стоит акцент хорошо играть в Кубке России и РПЛ, нет никакого разделения. С учётом того, что в Кубке можно быстрее добиться хорошего результата, у футболистов на кубковые матчи будет ещё лучше настрой. Видимо, неудачи «Локомотива» после зимнего перерыва связаны с тем, что команда ещё не разогналась. Но по игре ребята выглядят неплохо. Думаю, у команды будут возможности хорошо выступить — ещё ничего не потеряно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.