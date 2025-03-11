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Булыкин: у «Локомотива» ещё не всё потеряно — есть шанс хорошо выступить

Булыкин: у «Локомотива» ещё не всё потеряно — есть шанс хорошо выступить
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин перед предстоящим матчем 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом» выразил мнение, что у железнодорожников ещё будут возможности хорошо выступить как в Кубке России, так и в РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, у «Локомотива» стоит акцент хорошо играть в Кубке России и РПЛ, нет никакого разделения. С учётом того, что в Кубке можно быстрее добиться хорошего результата, у футболистов на кубковые матчи будет ещё лучше настрой. Видимо, неудачи «Локомотива» после зимнего перерыва связаны с тем, что команда ещё не разогналась. Но по игре ребята выглядят неплохо. Думаю, у команды будут возможности хорошо выступить — ещё ничего не потеряно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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