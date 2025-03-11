РПЛ поздравила «Чемпионат» с 20-летием

Российская Премьер-Лига (РПЛ) в своём телеграм-канале опубликовала поздравление в честь дня рождения «Чемпионата». Сегодня, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполнилось 20 лет!

«Сегодня большой праздник у наших друзей — «Чемпионату» исполнилось 20 лет! Поздравляем всех, кто стоял у истоков, развивал и помогает держаться в топе все эти годы. Вы очень крутые. «Томь», «Москва» и лучший футболист сезона Дмитрий Сычёв. А где вы были 20 лет назад?» — сказано в поздравлении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.