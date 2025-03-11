Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три английских гранда проявляют интерес к Рафинье из «Барселоны» — Caught Offside

Три английских гранда проявляют интерес к Рафинье из «Барселоны» — Caught Offside
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за 28-летним крайним нападающим «Барселоны» Рафиньей. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета является большим поклонником игры бразильского футболиста. Несмотря на это, подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» лучше подготовлены в финансовом плане, чтобы приобрести Рафинью. Именно эти клубы способны сделать «Барселоне» выгодное предложение по 28-летнему вингеру.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Relevo: «Барселона» существенно повысит зарплату Рафинье на фоне интереса саудовцев к нему

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android