Три английских гранда проявляют интерес к Рафинье из «Барселоны» — Caught Offside

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за 28-летним крайним нападающим «Барселоны» Рафиньей. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета является большим поклонником игры бразильского футболиста. Несмотря на это, подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» лучше подготовлены в финансовом плане, чтобы приобрести Рафинью. Именно эти клубы способны сделать «Барселоне» выгодное предложение по 28-летнему вингеру.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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