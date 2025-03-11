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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач может быть уволен летом — Плеттенберг

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач может быть уволен летом — Плеттенберг
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач может покинуть клуб летом, если не будут достигнуты поставленные перед специалистом цели. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, у клуба нет возможности расторгнуть контракт летом, так как контракт тренера рассчитан до 2026 года, а это значит, что «Боруссии» придётся заплатить за досрочный уход.

Отмечается, что в договоре существует специальный пункт о выходном пособии. Если клуб не попадёт в еврокубки, Ковач получит 50% от своей зарплаты в качестве выходного пособия. Увольнение тренера и его штаба обойдётся примерно в € 3 млн.

53-летний специалист возглавил дортмундскую «Боруссию» 30 января 2025 года. В текущем сезоне команда Нико Ковача занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, заработав 35 очков после 25 матчей.

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