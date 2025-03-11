Салиба ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов об интересе «Реала» к нему

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба ответил на вопрос о своём будущем. Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к французскому футболисту проявляет мадридский «Реал».

«Что касается меня, то я действительно счастлив здесь [в «Арсенале»]. Выступаю за этот клуб уже два с половиной года и хочу остаться в нём. Хочу добиться больших успехов с «Арсеналом». Если покинуть этот клуб, ничего не выиграв, то болельщики забудут о вас. Хочу добиться больших успехов здесь.

Ведутся ли переговоры с «Арсеналом» о новом контракте? Пока нет, ведь он будет действовать ещё несколько лет. Так что нет никакой спешки. Я счастлив здесь, вот и всё», — приводит слова Салиба Evening Standard.

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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