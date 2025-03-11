Микель Артета высказался о возможных соперниках «Арсенала» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, изучал ли он потенциальных соперников «канониров» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«С тех пор как мы узнали составы групп и играли против одного соперника, конечно, мы присматривались и к остальным. А потом, когда мы узнали возможных противников по 1/4 финала, мы поняли, что мы их всех знаем, потому что они очень сильны. Так что да, в голове начинают возникать мысли «а что, если», но на этом всё. После того как ты это осознал это, ты должен заслужить право оказаться здесь», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «ПСВ Эйндховен» со счётом 7:1. Ответная встреча состоится в среду, 12 марта, и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.