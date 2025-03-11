«Без Вирца будет вдвойне тяжелее». Разживин — о матче «Байера» и «Баварии» в ЛЧ

Комментатор Okko Павел Разживин поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Байером» и «Баварией», который состоится сегодня, 11 марта. Вероятно, в этой игре из-за травмы не сможет принять участия полузащитник «фармацевтов» Флориан Вирц.

«Во втором матче между «Байером» и «Баварией» в Лиге чемпионов я жду лишь одного — смелой игры от команды Хаби Алонсо. Этой самой игры в первой встрече мы не увидели. К сожалению – 0:3, крупное поражение для «Байера». Вряд ли кто-то ожидал такого результата с учётом того, как «Байер» в последние годы при Алонсо играл именно против «Баварии». Это поражение стало первым, хорошее когда-то заканчивается. Первый матч «Байеру» точно нельзя занести себе в копилку. Коварж грубо ошибся на выходе, Тапсоба «привёз» пенальти, Мукиэле удалился. Не заладилось у «Байера» в первом матче.

Во втором будет ещё сложнее. Во-первых, нужно отыграть разницу в три мяча. Во-вторых, Флориан Вирц, как пишут немецкие СМИ, получил травму на выходных — растяжение связок голеностопа — и пропустит ответную игру. Без него будет вдвойне тяжелее — он лучший и главный игрок «Байера» последних лет. Сложно представить, чтобы кто-то смог его заменить.

Если говорить про «Баварию», то уверенный счёт в первой встрече позволяет играть с позиции силы. Может, даже вторым номером. Главная потеря «Баварии» — травма Мануэля Нойера, который получил её как раз в первом матче Лиги чемпионов с «Байером», когда праздновал один из забитых мячей. Нойер выбыл на три-четыре встречи, и его заменит новобранец Урбиг, который зимой пришёл из «Кёльна». Человек только дебютировал, выйдя на замену в первом матче, только наигрывает свои первые минуты.

Ждём встречу между «Байером» и «Баварией», рассчитываем на смелую и открытую игру от команды Хаби Алонсо. И, кто его знает, вдруг случится чудо?» — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: