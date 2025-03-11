«Интер» — «Фейеноорд»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Интер» и нидерландский «Фейеноорд». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Начало игры — в 23:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча 1/8 финала между этими командами завершилась уверенной победой «нерадзурри» со счётом 2:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.