Шикунов: почему «Ростов» должен посыпаться? Это середняк, играющий в своё удовольствие

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об игре «Ростова» после ухода из команды Данила Глебова.

«Всё будет нормально с «Ростовом». Почему они должны посыпаться? Все на месте — весь тренерский штаб и футболисты. Ну, ушёл Глебов, и что? Для «Ростова» это не потеря, потому что команда не бьётся за первые места. «Ростов» — добротный середняк, у которого нет напряга. Они играют в своё удовольствие», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Данил Глебов перебрался в московское «Динамо» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн.