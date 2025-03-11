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«Манчестер Юнайтед» может усилить состав экс-форвардом «Атлетико» — GMS

«Манчестер Юнайтед» может усилить состав экс-форвардом «Атлетико» — GMS
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой 20-летнего центрального нападающего «Порту» Саму Омородиона. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «красные дьяволы» могут приобрести испанского футболиста в летнее трансферное окно. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» будет обладать возможностью активировать пункт об отступных в размере £ 84 млн (€ 99 млн). Однако для подписания Омородиона манкунианцам придётся совершить трансферы на выход.

20-летний форвард перешёл в «Порту» из мадридского «Атлетико» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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