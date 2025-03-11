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Хомуха: в России нет футболистов, которые отличались бы высокой результативностью

Хомуха: в России нет футболистов, которые отличались бы высокой результативностью
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением об историческом рекорде форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Установление нового рекорда Дзюбой — ориентир для всех футболистов, которые ставят перед собой задачу достичь этого рубежа. Но сделать это будет очень сложно. На сегодняшний день в России нет футболистов, которые отличались бы высокой результативностью. Возможно, со временем появится центральный нападающий, который будет играть так же результативно, чтобы приблизиться к рекорду Дзюбы и превзойти его», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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