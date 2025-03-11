ЦСКА поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Московский ЦСКА в своём телеграм-канале опубликовал поздравление «Чемпионату» в честь 20-летия. Юбилей наш сайт отмечает сегодня, 11 марта.

«Спортивный портал «Чемпионат» отмечает юбилей — 20 лет! С момента своего запуска в 2005 году интернет-портал стал настоящей энциклопедией спорта для миллионов читателей. «Чемпионат» – это актуальные новости, фото, видео и live-трансляции, рассказывающие о самых ярких событиях в мире спорта. Поздравляем наших друзей с праздником!» — cказано в обращении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.