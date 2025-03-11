«Динамо» Мх — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 11 марта, состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд.
«Динамо» Махачкала: Магомедов Т., Пальцев, Шумахов, Кагермазов, Аззи, Джапо, Джабраилов, Глушков, Джавад, Эгаш, Гаджиев А.
«Локомотив»: Митрюшкин, Тикнизян, Фассон, Ньямси, Ненахов, Тимофеев, Годяев, Батраков, Пиняев, Севикян, Воробьёв.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.
Самые титулованные футбольные клубы России: