19-летний Батраков дебютирует в роли капитана «Локомотива» в матче КР с «Динамо» Мх

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков выйдет с капитанской повязкой на матч 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», который состоится сегодня, 11 марта. Эта игра станет дебютной для российского футболиста в качестве капитана железнодорожников.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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