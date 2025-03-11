Олег Терёхин предположил, кто может побить рекорд Дзюбы по забитым мячам

Бывший российский футболист Олег Терёхин высказал мнение, кто может побить рекорд нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы по забитым мячам. 36-летний форвард забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Для Дзюбы установление нового рекорда — это точно большое событие. Если бы кто-то и мог побить его, но, к сожалению, никто рекорд больше не побил. Пишут про мотивацию Дзюбы, но она у него всегда была. Помню, когда его отдавали в аренды, он везде забивал: в Томске, Туле и других городах. Он всегда доказывал, что очень сильный футболист.

Надо посмотреть, кто ближайший к Дзюбе по забитым мячам. Вроде бы никто! У Тюкавина сейчас травма, но он уже забил 40 мячей и находится в молодом возрасте. Возможно, он побьёт рекорд Дзюбы», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.