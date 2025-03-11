«Зенит» объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

«Зенит» на официальном сайте объявил, что продлил соглашение о сотрудничестве с сербской «Црвеной Звездой». Подчёркивается, что документ, подписанный сторонами, рассчитан на два года и подразумевает сохранение текущих направлений взаимодействия, а также развитие новых сфер совместной работы.

«Согласно договорённости, партнёры продолжат сотрудничество на уровне первых команд и клубных академий — реализацию двусторонней программы стажировок футболистов и тренеров в Петербурге и Белграде, проведение товарищеских матчей и турниров.

Новое соглашение также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать и обмениваться опытом в сфере медицины, психологии, спортивных технологий, маркетинга, коммуникаций, коммерции, а также инфраструктурных проектов.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба и успешное сотрудничество. Первое соглашение о взаимодействии клубов было подписано в феврале 2017 года в Белграде.

В течение восьми лет плодотворной совместной работы клубы запустили двустороннюю программу стажировок игроков и тренеров, провели серию образовательных мероприятий для сотрудников и организовали ряд юношеских и молодёжных турниров. Основные составы за это время провели cемь товарищеских матчей в России, Сербии, Турции и Австрии», — написано на официальном сайте сине-бело-голубых.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: