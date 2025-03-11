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«Я немного напряжён». Спаллетти — о матчах сборной Италии в Лиге наций с Германией

«Я немного напряжён». Спаллетти — о матчах сборной Италии в Лиге наций с Германией
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями от предстоящих матчей четвертьфинала Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии, которые пройдут 20 и 23 марта в Милане и Дортмунде соответственно.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я немного напряжён. Но не слишком беспокоюсь, потому что хочу донести до своих игроков, что исход встречи зависит от того, что мы привносим в игру. Страх — это просто случайная эмоция. Опасность — это нечто другое. Она возникает в конкретный момент», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, итальянская сборная заняла второе место в группе 2 Лиги А Лиги наций, набрав 13 очков в шести матчах. Подопечные Спаллетти одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Также в этом квартете выступали сборные Франции, Бельгии и Израиля.

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