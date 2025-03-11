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Защитник «Зенита» Дркушич вызван в сборную Словении на ближайшие матчи Лиги наций

Защитник «Зенита» Дркушич вызван в сборную Словении на ближайшие матчи Лиги наций
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Главный тренер национальной команды Словении Матьяж Кек включил защитника санкт-петербургского «Зенита» Ванью Дркушича в список сборной страны на ближайшие встречи Лиги наций. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своём официальном телеграм-канале.

В ближайшее время сборная Словении проведёт два стыковых матча в рамках Лиги наций со сборной Словакии. Первая встреча пройдёт 20 марта в Братиславе, а ответную сыграют 23 марта в Любляне. В случае победы команда Дркушича сможет сохранить прописку в Лиге В.

25-летний центральный защитник сборной Словении Ванья Дркушич перешёл в клуб РПЛ в январе 2022 года, подписав контракт с «Сочи». В августе 2024 года «Зенит» выкупил контракт футболиста за € 4 млн (по данным портала Transfermarkt). Через три дня после подписания Дркушича сине-бело-голубые отправили его в аренду в сербскую «Црвену Звезду», из которой вернули досрочно в январе 2025 года.

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