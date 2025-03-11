Хомуха: отсутствие Тюкавина повышает шансы ЦСКА на проход дальше в Кубке России

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо». Игра состоится 12 марта и начнётся в 20:30 мск.

«Все основные события в кубковой паре ЦСКА — «Динамо» произойдут в ответной игре. В первом матче команды покажут более аккуратный футбол, но тем не менее ЦСКА, играя дома при поддержке своих болельщиков, будет действовать первым номером. Несомненно, отсутствие Тюкавина повышает шансы ЦСКА на проход дальше, ведь Костя был ключевым футболистом «Динамо» в атаке. Но у динамовцев есть футболисты на замену – тот же Маухуб забил в РПЛ, что придаст ему уверенности», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.