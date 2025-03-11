Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погба может вернуться в сборную Франции, футболист мечтает сыграть на ЧМ-2026 — Джейкобс

Погба может вернуться в сборную Франции, футболист мечтает сыграть на ЧМ-2026 — Джейкобс
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний полузащитник Поль Погба, который в понедельник, 10 марта, официально отбыл дисквалификацию за употребление допинга, находится в постоянном контакте с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 56-летний специалист сказал футболисту, что у него есть возможность вернуться в национальную команду. Потенциальное возвращение будет зависеть от физической формы 31-летнего полузащитника.

Подчёркивается, что одна из целей Погба — сыграть на чемпионате мира 2026 года. Хавбек понимает, что важным шагом на пути к достижению этой цели является грамотный выбор клуба. По этой причине Погба не спешит подписывать контракт с новой командой.

Футболист принял участие в 91 матче в составе «трёхцветных», в которых отметился 11 голами.

Материалы по теме
Поль Погба отбыл срок своей дисквалификации и может перейти в любой клуб

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android