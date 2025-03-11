Погба может вернуться в сборную Франции, футболист мечтает сыграть на ЧМ-2026 — Джейкобс

31-летний полузащитник Поль Погба, который в понедельник, 10 марта, официально отбыл дисквалификацию за употребление допинга, находится в постоянном контакте с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 56-летний специалист сказал футболисту, что у него есть возможность вернуться в национальную команду. Потенциальное возвращение будет зависеть от физической формы 31-летнего полузащитника.

Подчёркивается, что одна из целей Погба — сыграть на чемпионате мира 2026 года. Хавбек понимает, что важным шагом на пути к достижению этой цели является грамотный выбор клуба. По этой причине Погба не спешит подписывать контракт с новой командой.

Футболист принял участие в 91 матче в составе «трёхцветных», в которых отметился 11 голами.

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Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро: