«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 11 марта, состоится первый матч Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом». Игра пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего, Кайо, Петров, Ленини, Черников, Кривцов, Батчи, Мозес, Кордоба.

«Ахмат»: Ульянов, Жиров, Шатара, Уциев, Гогличидзе, Диванович, Камилов, Садулаев, Мауро Луна, Харин, Родриго.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.