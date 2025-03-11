Валерий Овчинников: задача помощников Карпина — не испортить то, что он ставил в «Ростове»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался об игре «Ростова» после ухода из команды Валерия Карпина. Клуб возглавил испанец Джонатан Альба, работавший в штабе Карпина.

«Кто готовил «Ростов» ко второй части чемпионата? Всю подготовку провёл Карпин. Другое дело, что его помощники знали, что он делает. Поэтому их задача — не испортить то, что ставил Карпин. В первых матчах они не испортили, поэтому «Ростов» выступил достойно», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 20 сыгранных встреч «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Джонатана Альбы сразятся с «Краснодаром».