Анчелотти — о матче ЛЧ с «Атлетико»: «Реал» уверен, что продолжит играть в этом турнире
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится в среду, 12 марта. В первой игре «сливочные» победили «матрасников» со счётом 2:1.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы подходим к матчу подготовленными и мотивированными, как и всегда, когда участвуем в этом соревновании. Учитываем трудности, с которыми нам придётся столкнуться. Мы уверены, что продолжим участвовать в этом турнире, являющемся особенным для нас», — приводит слова Анчелотти Sport.es.
Матч между мадридскими командами пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.
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