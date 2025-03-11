Анчелотти — о матче ЛЧ с «Атлетико»: «Реал» уверен, что продолжит играть в этом турнире

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится в среду, 12 марта. В первой игре «сливочные» победили «матрасников» со счётом 2:1.

«Мы подходим к матчу подготовленными и мотивированными, как и всегда, когда участвуем в этом соревновании. Учитываем трудности, с которыми нам придётся столкнуться. Мы уверены, что продолжим участвовать в этом турнире, являющемся особенным для нас», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Матч между мадридскими командами пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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