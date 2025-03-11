Галактионов объяснил решение назначить Батракова капитаном команды на матч с «Динамо» Мх

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о своём решении назначить 19-летнего полузащитника Алексея Батракова капитаном на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», который состоится сегодня, 11 марта.

– Баринов травмирован, поэтому Батраков дебютирует в роли капитана. Справится ли молодой футболист?

– Думаю, нужно сказать, что Баринов и Лантратов не принимают участия в матче. Из тех игроков, которые выйдут в старте, из воспитанников, а мы придаём этому большое значение, Батраков подходит под эту роль. Он доказывает это своей игрой в чемпионате, своей статистикой. Он способен начать примерять эту роль. Мы всецело его поддерживаем и доверяем, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Батраков является выпускником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: