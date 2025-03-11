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Терёхин: какая разница, что «Динамо» будет играть с ЦСКА в гостях? Это же Москва

Терёхин: какая разница, что «Динамо» будет играть с ЦСКА в гостях? Это же Москва
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Бывший российский футболист Олег Терёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо». Игра состоится 12 марта и начнётся в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что ЦСКА и «Динамо» в первом кубковом матче будут играть от обороны — ведь забивать голы надо. ЦСКА сейчас поменял схему и смотрится неплохо, а «Динамо» атакует всегда. Какая разница, что динамовцы будут играть в гостях? Это же Москва, просто поменяли стадион, и всё», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ответный матч состоится 16 апреля в 15:00 мск и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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