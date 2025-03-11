Агент Тюкавина сообщил, что игрок вернулся в Москву после операции

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что игрок вернулся в Москву после операции.
«У Кости всё нормально. Он вернулся в Москву. Готовится, чтобы быстрее восстановиться. Доволен, что болельщики его поддерживают и переживают за него. Сейчас начинается трудный период восстановления. Доктор сказал, что операция прошла по плану. Костя бросать футбол пока не собирается», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее Тюкавину провели операцию в Германии. Нападающий повредил переднюю крестообразную связку правого колена в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Самая крупная победа «Динамо»: