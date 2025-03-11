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«Рома» объявила о продлении контракта с чемпионом мира Паредесом до 2026 года

«Рома» объявила о продлении контракта с чемпионом мира Паредесом до 2026 года
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«Рома» на официальном сайте объявила о пролонгации трудового соглашения с 30-летним полузащитником Леандро Паредесом до 30 июня 2026 года.

Фото: asroma.com

«Поздравляем, Лео!» — написано на сайте «волков».

Предыдущее трудовое соглашение аргентинского футболиста с римским клубом было рассчитано до лета 2025 года.

Паредес выступал в составе «Ромы» с 2014 по 2017 год и с лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Паредес выиграл чемпионат мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

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