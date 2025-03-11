Хомуха: сравнения Кисляка с Кроосом преждевременны, но Матвей стал ключевым игроком ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о прогрессе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Не стал бы сравнивать Тони Крооса и Кисляка. Это не совсем корректно, ведь Кроос играл в «Реале» и «Баварии». Факт, что Кисляк очень сильно прибавил и стал ключевым футболистом ЦСКА, но пока эти сравнения преждевременны. По меркам российского чемпионата, у Матвея видны задатки большого футболиста, однако что будет, когда он уедет в Европу?» — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024/2025 центральный полузащитник Матвей Кисляк 19 раз появлялся на поле в матчах московского ЦСКА во всех турнирах. 19-летний хавбек отметился одним забитым мячом.